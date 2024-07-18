Женщины украли и проглотили золото на 2,6 миллиона рублей

В штате Раджастхан, Индия , три женщины проглотили украденные украшения, чтобы скрыться от полиции, и все равно попались. Об этом сообщает News9 Live, передает Lenta.ru

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Во время религиозного праздника группа воров, состоящая из четырех женщин и двух мальчиков, смешалась с толпой и срывала с шей посетительниц храма золотые цепочки и ожерелья. Местные жители принялись ловить преступников: мальчики смогли сбежать, но женщин поймали и отвели в отделение полиции.

Сотрудники полиции не нашли у женщин украденных украшений и заподозрили, что те успели их проглотить. Рентген подтвердил эту догадку: пропавшее золото оказалось в желудках задержанных женщин. Его общая стоимость оценивается в 2,5 миллиона рупий (2,6 миллиона рублей).