В WhatsApp появится автоперевод сообщений

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Уточняется, что она будет доступна в одном из будущих обновлений. На wabetainfo.com сообщается, что WhatsApp работает над функцией автоматического перевода сообщений на другой язык. По данным СМИ, WhatsApp-переводчик будет работать бесплатно.

Скриншот: wabetainfo.com

В статье портала уточняется, что WhatsApp в настоящее время реализует процесс перевода сообщений с одного языка на другой, который планируется выпустить в будущем обновлении.

"Пользователи смогут перевести выбранное сообщение, а также автоматизировать этот процесс для всех новых сообщений. После выбора языка, на который нужно перевести сообщение, WhatsApp предложит пользователю загрузить необходимый языковой пакет для перевода. Когда содержимое сообщения будет переведено, в сообщении появится новая пометка, указывающая на то, что сообщение было успешно переведено", - отмечается в сообщении.

Если сообщение будет переведено, собеседник сможет об этом узнать благодаря надписи в сообщении (по принципу "изменено"). Уточняется, что эта пометка поможет пользователям различать оригинальные и переведенные сообщения, обеспечивая четкую коммуникацию и уменьшая возможное недопонимание.

Разработчики WhatsApp сообщают, что перевод осуществляется с помощью собственных алгоритмов. В частности, будет сохраняться сквозное шифрование и другие технологии безопасности, которые помогают защитить переписки.

На начальном этапе функция будет ограничена такими языками, как английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди, а в последующих обновлениях будут добавлены и другие языки.

Пока такая функция будет доступна только на Android.