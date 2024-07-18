Этот фрукт оказался в списке запрещенных предметов в самолетах

Пассажирам напомнили, что в преддверии летнего сезона стоит внимательно относиться к списку запрещенных к провозу продуктов. Внезапным пунктом в этом списке оказался кокос, передает Tengri Travel.
Как сообщает Independent, международная ассоциация воздушного транспорта относит легковоспламеняющуюся кокосовую мякоть к грузу четвертого класса опасности. Согласно классификации, сушеный кокос обозначается как "легковоспламеняющееся твердое вещество, склонное к самовозгоранию", которое может "выделять легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой".
Отмечается, что целые кокосы можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже, однако жирная мякоть этого тропического фрукта запрещена на большинстве самолетов. Копра, высушенная белая мякоть внутри кокоса, представляет собой опасность возгорания из-за высокого содержания масла, которое обычно используют для производства кокосового масла.
Большинство авиакомпаний, таких как Jet2, Tui, Ryanair и easyJet, не разрешают пассажирам перевозить копру в ручной клади или в зарегистрированном багаже из-за риска пожарной безопасности.
По данным IATA, скоропортящиеся товары, такие как фрукты, цветы и овощи, требуют особой осторожности при перевозке, так как они портятся со временем и под воздействием экстремальных температур и влажности.
"Пыль копры может воспламениться от одной искры. Кроме того, разложение жира в плодах может привести к "риску самонагревания", - предупреждает IATA.
Однако разрешается перевозить кокосовую продукцию в розничной упаковке.
"IATA тесно сотрудничает с местными органами власти и ICAO в разработке правил. Таким образом, мы гарантируем, что правила и рекомендации по перевозке опасных грузов будут эффективными и практичными в эксплуатации. Руководство IATA по перевозке опасных грузов (DGR) является всемирным справочником по перевозке опасных грузов по воздуху и единственным стандартом, признанным авиакомпаниями", - отмечает ассоциация.
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