Этот фрукт оказался в списке запрещенных предметов в самолетах

Пассажирам напомнили, что в преддверии летнего сезона стоит внимательно относиться к списку запрещенных к провозу продуктов. Внезапным пунктом в этом списке оказался кокос, передает Tengri Travel .

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Как сообщает Independent, международная ассоциация воздушного транспорта относит легковоспламеняющуюся кокосовую мякоть к грузу четвертого класса опасности. Согласно классификации, сушеный кокос обозначается как "легковоспламеняющееся твердое вещество, склонное к самовозгоранию", которое может "выделять легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой".

Отмечается, что целые кокосы можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже, однако жирная мякоть этого тропического фрукта запрещена на большинстве самолетов. Копра, высушенная белая мякоть внутри кокоса, представляет собой опасность возгорания из-за высокого содержания масла, которое обычно используют для производства кокосового масла.

Большинство авиакомпаний, таких как Jet2, Tui, Ryanair и easyJet, не разрешают пассажирам перевозить копру в ручной клади или в зарегистрированном багаже ​​из-за риска пожарной безопасности.

По данным IATA, скоропортящиеся товары, такие как фрукты, цветы и овощи, требуют особой осторожности при перевозке, так как они портятся со временем и под воздействием экстремальных температур и влажности.

"Пыль копры может воспламениться от одной искры. Кроме того, разложение жира в плодах может привести к "риску самонагревания", - предупреждает IATA.

Однако разрешается перевозить кокосовую продукцию в розничной упаковке.