Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

Как сообщает издание, в центре внимания оказалась Диана Шошоакэ, депутат от Румынии, лидер партии S.O.S. Romania.

Ее коллега Луис Лазарус выложил в соцсетях видеозапись того, как Шошоакэ выводят из зала в наморднике - за то, что "она выступала за свободу слова и веру в Бога".

По данным издания, Шошоакэ несколько раз прерывала выступающих с трибуны, поэтому после очередного замечания было решено удалить ее из зала - в ответ на это Шошоакэ надела на себя намордник.

"Я могу делать все, что хочу. У меня есть право говорить: я была выбрана румынами… а вы убиваете людей в Румынии. Это - мешок для этих людей (депутат показала большой мусорный мешок - прим. изд.): вы убиваете людей. Не трогайте меня. Свобода слова! Сообщение от Румынии: уберите руки от Румынии, позор вам, не убивайте людей!" - заявила Шошоакэ перед тем, как покинуть заседание.

В кулуарах Европарламента Шошоакэ заявила журналистам, что в самой Румынии тоже нет свободы слова, поэтому она решила говорить от имени граждан. Она также добавила, что принесла на заседание с собой икону, потому что выступает против навязывания румынам ЛГБТ-ценностей.

Заявление Шошоакэ об "убийстве румын", вероятно, связано с переизбранием Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, пишут авторы статьи. Евродепутат винит ее в продвижении кампании по вакцинации против коронавируса, которая якобы привела к смерти жителей Румынии. Кроме того, Шошоакэ выступает против поддержки Украины, поскольку опасается, что Румынию втянут "в чужую войну".

Согласно регламенту Европарламента, если Шошоакэ и дальше будет нарушать порядок в зале заседания, то ее могут отстранить от участия в заседаниях, лишить права занимать определенные функции или входить в состав официальных делегаций, подчеркивает издание.

Напомним, ранее мы писали, что действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. За нее проголосовало большинство депутатов Европарламента.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе, Бельгии. Является немецким политиком, первой женщиной, занимавшей пост министра обороны Германии (с 2013 по 2019 год). В июле 2019 года она также стала первой женщиной, избранной председателем Европейской комиссии.

Также добавим, что Еврокомиссия - учреждение Европейского союза и входящих в него субъектов, исполнительный орган организации.

ЕК, в том числе, выполняет законодательные функции. Например, предлагает новые законы Европарламенту, а также судебные функции - находит правовые решения по вопросам бизнеса и торговли между странами в рамках ЕС.