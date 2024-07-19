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19.07.2024, 11:09

Врач предупредила о сигнализирующих о слишком густой крови симптомах

Новости Мира 0 1

Онемение в конечностях может быть симптомом, сигнализирующим о слишком густой крови, предупредила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. На некоторые другие признаки этого опасного для жизни состояния она указала в беседе с изданием «Доктор Питер», передает Lenta.ru

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Демьяновская объяснила, что кровь может густеть при сильном обезвоживании, которое может возникнуть от несоблюдения питьевого режима, сильных ожогов, неукротимой рвоты, диареи или при несахарном диабете. Когда кровь становится вязкой, она перестает эффективно доставлять кислород и питательные вещества к внутренним органам и тканям, из-за чего может развиться кислородное голодание мозга и увеличиться риск образования тромбов.

Типичными проявлениями повышенной вязкости крови Демьяновская назвала беспричинное онемение и покалывание в конечностях, систематические головные боли и головокружения. Помимо этого, человек может жаловаться на повышенную утомляемость и одышку. По словам врача, также могут возникнуть нарушения зрения и повышение артериального давления.

При возникновении любых из этих симптомов Демьяновская рекомендовала не откладывать визит к врачу и обследование.

Ранее врач общей практики Марина Бережная предупредила об увеличивающем риск возникновения тромбов факторе. По ее словам, к подобным угрожающим жизни последствиям приводит нарушение нормального соотношения клеток крови к объему ее жидкой составляющей.

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