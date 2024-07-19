Глобальный сбой: нарушена работа банков, аэропортов и авиакомпаний

Телевизионные каналы, аэропорты и банки по всему миру оказались отключены в результате масштабного сбоя, вызвавшего внезапное выключение компьютеров с операционной системой Windows, передает Tengri Life со ссылкой на Telegraph .

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Утреннее шоу Sky News не вышло в эфир в пятницу утром и было заменено архивными кадрами.

Сайт Downdetector, отслеживающий сбои, сообщил о резком увеличении проблем с веб-сайтами, включая приложения Microsoft, банковские сайты и приложения авиакомпаний.

На веб-сайте Ryanair компания призвала пассажиров прибывать в аэропорты за три часа до вылета, ссылаясь на "проблему с IT стороннего поставщика, которая находится вне контроля Ryanair и затрагивает все авиакомпании, работающие в сети".

Пользователи по всему миру, включая Австралию, Новую Зеландию, Индию и Японию, сообщили о проблемах, причем Великобритания, вероятно, пострадала больше всего в утренний час пик в пятницу.

Трой Хант, исследователь кибербезопасности, написал в посте на X, что "сейчас происходит что-то очень странное", поскольку пользователи по всему миру жалуются на внезапное появление на их компьютерах с Windows "синего экрана смерти" и переход в режим восстановления.

Инженеры по кибербезопасности указали на проблему с Crowdstrike, антивирусным программным обеспечением, которое, по-видимому, вызывает сбои в работе компьютеров.

Сенад Арун, основатель компании по исследованию кибербезопасности Imperum, назвал этот инцидент "судным днем Crowdstrike".

"Crowdstrike осведомлена о сообщениях о сбоях на Windows, связанных с Falcon Sensor", - заявила в посте на своем сайте Crowdstrike.

Крупнейшая железнодорожная компания Великобритании предупредила пассажиров о возможных перебоях из-за "глобальных IT-проблем".

Компания Govia Thameslink Railway (GTR) - материнская компания Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern - выпустила предупреждение в социальных сетях брендов.

"Мы в настоящее время сталкиваемся с глобальными IT-проблемами по всей нашей сети. Наши IT-команды активно расследуют, чтобы определить причину проблемы. Мы не можем получить доступ к диаграммам водителей в некоторых местах, что может привести к внезапным отменам, особенно на сетях Thameslink и Great Northern. Кроме того, другие ключевые системы, включая наши платформы с информацией для клиентов в реальном времени, также затронуты. Мы предоставим дополнительные обновления, когда сможем. В то же время, пожалуйста, регулярно проверяйте свой маршрут перед поездкой", - говорится в сообщении компании.

GTR перевозит больше пассажиров и имеет больше поездов и персонала, чем любой другой оператор в Великобритании.

Банки Австралии также заявили, что сбой влияет на онлайн-сервисы и транзакции.

"Мы осведомлены о масштабной и глобальной системной проблеме, которая влияет на онлайн-банкинг и некоторые транзакции. Мы приносим извинения за любые неудобства. Мы проводим расследование и стремимся как можно скорее восстановить обслуживание", - говорится в предупреждении от Bendigo and Adelaide Bank.

Beyond Bank Australia также заявил, что "испытывает периодические проблемы", и предупредил клиентов о возможных трудностях при использовании карт и онлайн-аккаунтов.

Аэропорт Манчестера заявил, что сбой IT влияет только на Swissport, которая занимается наземным обслуживанием для некоторых авиакомпаний. Компания вручную регистрирует пассажиров, что означает, что регистрация на рейсы, обслуживаемые Swissport, занимает больше времени и делает эти зоны более загруженными.

Представитель аэропорта Манчестера заверил, что пассажирам не нужно менять свои планы, добавив:

"Мы не хотим, чтобы люди думали, что им нужно приходить в аэропорт раньше, так как это может привести к столпотворению".

Gatwick Express также предупредил о задержках.

Аэропорт Сиднея сообщил, что "глобальный технический сбой" повлиял на работу некоторых авиакомпаний и служб воздушной гавани.