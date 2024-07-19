Скандал в Париже: церемония открытия Олимпиады под угрозой срыва

Всего за неделю до открытия летних Олимпийских игр из Парижа пришла печальная новость. Церемония открытия, которую организаторы решили сделать не совсем обычной, — под угрозой срыва. Что же происходит в столице в Франции — в материале Runasport.com.

Фото: Artur Widak/Getty Images

Официальное открытие Олимпиады в Париже запланировано на 26 июля. Церемония пройдет на Сене, куда пригласят несколько сотен тысяч зрителей. Делать мероприятие на стадионе, как это обычно происходит, французы отказались. Не потому, что захотели отличиться и создать прецедент. Во главе угла — безопасность зрителей и спортсменов. В закрытом помещении, при возникновении внештатной ситуации, обеспечить ее будет непросто.

Когда все было отработано от и до, организаторы столкнулись с еще одной проблемой. Оказалось, что артисты, задействованные в шоу, устроили так называемую массовую забастовку. Причина стара как мир. Им не оплачивают работу.

По сценарию, в открытии Олимпиады на Сене будут участвовать порядка 3 500 танцоров и акробатов. Французский союз артистов-исполнителей (SFA) уже озвучил свои требования, пишет Mirror. Если зарплаты не выплатят, то церемония открытия Игр и Паралимпиады не состоится.

В союзе артистов заверяют, что уже несколько раз обращались к организаторам Игр с просьбой урегулировать вопрос выплат, но результатов не последовало.