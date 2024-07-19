В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

Двое из трех главных предателей России относятся к советскому периоду истории страны. Список политических деятелей, нанесших наибольший урон российскому государству, составил депутат Госдумы Анатолий Вассерман и поделился результатами с журналистами «МК», передант Lenta.ru

Никита Хрущев. Фото: В. Савостьянов / РИА Новости

Первое место в списке занял советский лидер Никита Хрущев. По его словам, последствия «хрущевской клеветы» сказываются на России и сейчас. В вину Хрущеву Вассерман поставил и террор 1937-го года, и провал фронта в 1942-м году.

Вторым парламентарий поставил первого президента СССР Михаила Горбачева за неудачные экономические преобразования. «Горбачев действовал вслепую, наугад, что привело к катастрофе экономики страны», — пояснил он.

Замыкает тройку величайших, по мнению Вассермана, предателей России князь Андрей Курбский, который в ходе Ливонской войны бежал из возглавляемого Иваном Грозным Московского царства и поселился в Великом княжестве Литовском. Курбский также известен своей перепиской с российским царем.