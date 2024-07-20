Сколько россиян осело в Казахстане с начала войны в Украине

Издание The Bell посчитало , сколько россиян покинуло РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Официально Россия не раскрывает, сколько граждан после 24 февраля 2022 года уехало и до сих пор не вернулось в страну. Для того чтобы точно определить, сколько людей решились эмигрировать, журналистам пришлось проанализировать статистические данные принимающих россиян стран, передает forbes.kz

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«Чтобы подсчитать, сколько граждан России не просто уехали из страны, а остались жить за границей, мы обратились в миграционные и статистические органы почти 70 стран. Для подсчетов мы использовали данные, предоставленные в ответ на наши запросы, официальные опубликованные цифры и заявления чиновников и дипломатов», — пишут в The Bell.

На основе этих данных издание подсчитало, что с начала 2022 года из России уехали около 650 тысяч человек. Похожую оценку, кстати, в 2023 году приводило издание «Если быть точным».

Среди стран — лидеров по числу переехавших туда россиян The Bell называет четверку: Армения — 110 тысяч человек, Казахстан — 80 тысяч, Израиль — 80 тысяч, Грузия — 73,5 тысячи. Это люди, официально получившие ВНЖ, гражданство, разрешение на работу или другие документы в новой стране.

Далее в списке идут США — там осело 48 тысяч россиян, Германия — 36 тысяч, Сербия — 30 тысяч, Турция — 28,3 тысячи, Южная Корея — 19,8 тысячи, Испания — 16,4 тысячи, Великобритания — 15,5 тысячи, Кыргызстан — 12,6 тысячи, Канада — 11,7 тысячи, Нидерланды — 11,6 тысячи, Аргентина — 11 тысяч.

В издании подчеркивают, что не по всем странам, популярным у российских эмигрантов, получилось получить данные — это, в частности, Таиланд, Индонезия, Азербайджан, Португалия, Греция и Кипр.

Кроме того, добавляют в The Bell, невозможно узнать, сколько, россиян, получивших ВНЖ или разрешение на работу или учебу за границей, решили в итоге вернуться обратно.