18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.58
520.84
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.07.2024, 19:54

Сколько россиян осело в Казахстане с начала войны в Украине

Новости Мира 0 1

Издание The Bell посчитало, сколько россиян покинуло РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Официально Россия не раскрывает, сколько граждан после 24 февраля 2022 года уехало и до сих пор не вернулось в страну. Для того чтобы точно определить, сколько людей решились эмигрировать, журналистам пришлось проанализировать статистические данные принимающих россиян стран, передает forbes.kz

Фото: © Depositphotos.com/pollystrelkova
Фото: © Depositphotos.com/pollystrelkova

«Чтобы подсчитать, сколько граждан России не просто уехали из страны, а остались жить за границей, мы обратились в миграционные и статистические органы почти 70 стран. Для подсчетов мы использовали данные, предоставленные в ответ на наши запросы, официальные опубликованные цифры и заявления чиновников и дипломатов», — пишут в The Bell.

На основе этих данных издание подсчитало, что с начала 2022 года из России уехали около 650 тысяч человек. Похожую оценку, кстати, в 2023 году приводило издание «Если быть точным».

Среди стран — лидеров по числу переехавших туда россиян The Bell называет четверку: Армения — 110 тысяч человек, Казахстан — 80 тысяч, Израиль — 80 тысяч, Грузия — 73,5 тысячи. Это люди, официально получившие ВНЖ, гражданство, разрешение на работу или другие документы в новой стране.

Далее в списке идут США — там осело 48 тысяч россиян, Германия — 36 тысяч, Сербия — 30 тысяч, Турция — 28,3 тысячи, Южная Корея — 19,8 тысячи, Испания — 16,4 тысячи, Великобритания — 15,5 тысячи, Кыргызстан — 12,6 тысячи, Канада — 11,7 тысячи, Нидерланды — 11,6 тысячи, Аргентина — 11 тысяч.

В издании подчеркивают, что не по всем странам, популярным у российских эмигрантов, получилось получить данные — это, в частности, Таиланд, Индонезия, Азербайджан, Португалия, Греция и Кипр.

Кроме того, добавляют в The Bell, невозможно узнать, сколько, россиян, получивших ВНЖ или разрешение на работу или учебу за границей, решили в итоге вернуться обратно.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…