Землю накроют две магнитные бури уровня G1

Ученые заявили о магнитных бурях, которые ожидаются вечером в субботу, 20 июля, и в воскресенье, 21 июля, сообщает Zakon.kz .

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По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геошторм достигнет своих пиковых показателей в промежуток с 15 до 18 часов. В воскресенье магнитная буря ожидается в ночные и утренние часы.

Несмотря на то, что мощность магнитных бурь не достигнет экстремальных уровней, метеочувствительные люди все же могут ощутить ряд неприятных симптомов, свидетельствующих о космических возмущениях.

Как правило, это головная боль, слабость в конечностях и апатия. В некоторых случаях возможны скачки артериального давления и обострение уже имеющихся хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За четыре дня – до 16 июля – было зарегистрировано более 10 вспышек уровня М (это четвертый по мощности уровень солнечных событий по 5-балльной шкале), а также две вспышки высшего балла X: 14 июля (Х 1.2) и 16 июля (Х 1.9).