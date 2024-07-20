Telegram сможет защитить своих пользователей от мошенников

Социальная сеть будет отображать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов. Новостью поделился Павел Дуров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на аккаунт основателя мессенджера.
Павел Дуров заявил, что команда активизируется по борьбе с мошенниками.
Мы также активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в сфере криптовалют. Вскоре в Telegram для публичных аккаунтов (по аналогии с Instagram) начнет отображаться месяц регистрации и основная страна. Мы также разрешим организациям использовать свои мини-приложения для маркировки каналов, создав децентрализованную торговую площадку для сторонней верификации. Благодаря большей прозрачности и децентрализации пользователи Telegram будут больше знать о возможностях и опасностях, - говорится в сообщении.
Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.
Ранее, Павел Дуров посетил Казахстан. Основатель Telegram поделился впечатлениями о стране.
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