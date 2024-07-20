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20.07.2024, 12:53

Полиция в Германии помогла вернуть украденный куст конопли

Новости Мира 0 0

Полицейские в Германии помогли молодому человеку вернуть похищенный у него куст конопли, передает Tengri Travel со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

До недавнего времени немецкая полиция преследовала тех, кто выращивает коноплю, но с 1 апреля в стране марихуана частично легализована, а любое домохозяйство может разводить коноплю - по три куста на каждого взрослого.

Двадцатидвухлетний житель Брауншвейга воспользовался возможностью и держал у себя на террасе три растения. Однажды утром он с удивлением обнаружил, что горшка осталось всего два.

Предусмотрительный садовод был готов к такому сценарию: вместе с семенами конопли он положил в землю водонепроницаемое отслеживающее устройство - AirTag, - говорится в материале.

Молодой человек отправился на то место, куда на карте указывал маячок, и обнаружил на чужом балконе куст, подозрительно похожий на свой. Тогда он сообщил о краже в полицию, где рассказал, что смог отследить маршрут вероятного преступника. Офицеры немного удивились, но восприняли заявление со всей серьезностью, вспоминает он.

Вскоре с садоводом связался полицейский и сообщил, что ордер на обыск получен. Вместе они отправились к дому предполагаемого злоумышленника. Потерпевший через телефон связался с маячком и тот подал сигнал прямо из горшка. Получив необходимое доказательство, полицейские конфисковали растение, - поясняется в материале.

В похищении подозревают 18-летнего местного жителя. Подробности о нем и дальнейших мерах полиция не сообщает.

Куст, который владелец смог забрать уже через час после обыска, почти не пострадал, лишь несколько его листьев оказались срезаны. Считается, что это растению даже на пользу.

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