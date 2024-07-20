Вредоносного жука нашли в дереве, экспортируемого из России

О «находке» сообщает пресс-служба Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК. Проверку сосновых материалов провели местные инспекторы Кокшетауской городской территориальной инспекции, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: пресс-служба Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК

Инспектор карантина Кокшетауской городской территориальной инспекции РК нашел в кузове с материалы из сосны опасного жука. Экспертизу ввозимого товара из России провели накануне.

Она подтвердила, что выявленным объектом является черный сосновый учач, которые являются лесными вредителями и переносчиками паразитов, убивающих деревья.

Согласно выявленным нарушениям фитосанитарных требований, в отношении владельца продукции был оформлен административный протокол.