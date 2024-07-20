72-летний пенсионер расправился с напавшим на него медведем

В США 72-летний житель штата Монтана расправился с гризли, который напал на него в лесу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News .

Фото с сайта hightech.fm

Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, в лесу недалеко от города Монтана-Сити. Пожилой мужчина собирал чернику, когда внезапно столкнулся с медведем. Зверь сразу атаковал его.

Пенсионер получил серьезные травмы, однако сумел достать пистолет и несколько раз выстрелить в гризли. После случившегося мужчину доставили в больницу. Его имя и тяжесть полученных травм не разглашаются.