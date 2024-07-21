«Должен быть максимально допустимый возраст»: Илон Маск – о кандидатах в президенты США

Илон Маск написал в своей соцсети Х, что для кандидатов в президенты США должен быть установлен предельный допустимый возраст, передает NUR.KZ .

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Вчера в соцсети Х пользовательница задалась вопросом, почему для кандидатов в президенты США не установлен предельный допустимый возраст.

Я не понимаю, почему ты не можешь быть президентом, пока тебе не исполнится 35, но ты можешь стать президентом, когда тебе уже за 80? Почему возрастные ограничения не действуют в обе стороны?, - написала AshleyDCan.

В комментариях к этому посту ей ответил Илон Маск.

Да, должен быть максимальный (допустимый для кандидата в президенты - прим. ред.) возраст. Основатели (Конституции США - прим. ред.) тогда просто не ожидали, что кто-то проживет так долго!, - написал бизнесмен.

Напомним, ранее появилась информация, что Илон Маск заявил о планах выделять 45 млн долларов в месяц политическому комитету, поддерживающему предвыборную программу Дональда Трампа.

Однако позже в своей соцсети Х Маск опроверг это утверждение, написав, что «никому ничего не обещал».

Я действительно создал комитет политических действий, который направлен на поддержку кандидатов, выступающих за меритократию и личную свободу, но на сегодняшний день финансирование было намного ниже этого уровня, - написал бизнесмен.

Что касается темы возраста кандидатов в президенты США - она обсуждается со времени дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом. Тогда местные СМИ оценили выступление Байдена как «путаную речь 81-летнего дедушки, кем он и является».

А издание Time напоминало, что избиратели сообщали социологам: они обеспокоены возрастом обоих кандидатов. По приведенным данным опроса, почти две трети опрошенных считают, что и Трамп, и Байден слишком стары для этой работы. Еще четверть считает, что Байден слишком стар.

Также ранее сообщалось, что на дебатах Джо Байдена с Дональдом Трампом обсуждался в том числе и вопрос возраста кандидатов. Трамп заявил, что в 2018 году прошел тест на когнитивные способности, подчеркнув, что Байден ни разу такого не сделал.