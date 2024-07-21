Что досталось семье Анастасии Заворотнюк после ее смерти

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Как пишет газета «Комсомольская правда», Чернышев обвинил девелопера в нарушении обязательств перед участниками долевого строительства, вероятно, из-за задержек в сдаче новостройки. По информации издания, речь идет о многоквартирном доме в Москве.

Кроме того, Заворотнюк владела несколькими объектами недвижимости, которые теперь перейдут ее семье. У актрисы было две квартиры в Москве: на улице Мытной и улице Улофа Пальме. Каждая из этих квартир стоит не менее 60 миллионов рублей и была передана ее старшей дочери и старшему сыну.

Также у Заворотнюк был загородный дом площадью 682 квадратных метра в элитном поселке Крекшино в Подмосковье, который она завещала своей матери и младшей дочери. Этот объект оценивается в 120 миллионов рублей. Помимо этого, актриса владела участком земли в Сочи.

Ранее сообщалось, что дочь умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь. Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками кадрами с мастер-класса по гончарному делу.