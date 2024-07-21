После 43 лет тюрьмы американке отменили обвинительный приговор

Жительница американского штата Миссури Сандра Хемме, отсидевшая 43 года в тюрьме, вышла на свободу после того, как ее приговор за убийство был отменен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post .

Фото: кадр из видео/https://nypost.com

Освобождению женщины пыталась помешать генеральная прокуратура штата. 64-летняя Сандра Хемме покинула тюрьму в Чилликоте через несколько часов после того, как судья пригрозил обвинить генеральную прокуратуру в неуважении к суду, если они продолжат сопротивляться ее освобождению.

По данным юридической команды из проекта Innocence Project, Хемме дольше всех пробыла в заключении из всех ошибочно заключенных в тюрьму женщин в США.

Первоначально судья постановил 14 июня, что адвокаты Хемме представили «ясные и убедительные доказательства» «действительной невиновности», и отменил ее обвинительный приговор. Однако генеральный прокурор-республиканец Эндрю Бейли боролся за то, чтобы оставить ее за решеткой.

"Было слишком легко осудить невиновного человека и гораздо сложнее, чем следовало бы, освободить ее, вплоть до игнорирования судебных постановлений", - сказал адвокат Хемме Шон О'Брайен.

Генеральный прокурор подал в суд ходатайство, требуя принудить Сандру Хемме отсидеть дополнительные годы по делам о нападении в тюрьме, которым уже несколько десятилетий.

В ходе судебного заседания в пятницу судья Райан Хорсман заявил, что если Хемме не будет освобождена в течение нескольких часов, то сам Бейли должен будет явиться в суд во вторник утром. Он пригрозил обвинить генеральную прокуратуру в неуважении к суду.

По словам адвоката Хемме Шона О'Брайен, впереди еще много трудностей. Он отметил, что Сандра не будет иметь права на социальное обеспечение, поскольку находится в заключении уже очень долго.

Хемме отбывала пожизненное заключение в исправительном центре Чилликоте за убийство в 1980 году работницы библиотеки Патрисии Йешке в Сент-Джозефе, штат Миссури.

В июне после тщательного расследования выяснилось, что Хемме под сильным воздействием седативных препаратов находилась в «податливом психическом состоянии», когда следователи неоднократно допрашивали ее в психиатрической больнице после убийства.

Тем временем полицейское управление Сент-Джозефа проигнорировало доказательства, указывающие на другого подозреваемого.