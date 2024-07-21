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21.07.2024, 11:39

Секреты управления стрессом: простые техники для каждого дня

Новости Мира 0 0 Алия Шарипова

Стресс стал неотъемлемой частью нашего быта, но это не значит, что с ним нельзя бороться. Простые и действенные техники, которые помогут поддерживать эмоциональное равновесие, – в материале Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Практикуйте глубокое дыхание

Глубокое, медленное дыхание помогает успокоить нервную систему и снизить уровень стресса. Попробуйте технику «4-7-8»: вдохните через нос на четыре секунды, задержите дыхание на семь секунд, затем выдохните через рот на восемь секунд. Повторите несколько раз.

Занимайтесь физической активностью

Физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают стресс. Выберите активности, которые вам нравятся: прогулки на свежем воздухе, йога, танцы или спортивные тренировки. Даже короткая 10-минутная зарядка может оказать положительный эффект.

Используйте техники релаксации

Медитация, прогрессивная мышечная релаксация и йога помогают снизить уровень стресса. Найдите тихое место, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании или повторяйте мантру. Медитация способствует расслаблению ума и тела.

Поддерживайте социальные связи

Общение с близкими друзьями и семьей помогает снизить уровень стресса. Делитесь своими переживаниями и слушайте других. Социальная поддержка играет важную роль в поддержании психологического здоровья.

Планируйте и организуйте свое время

Четкое планирование дел и расстановка приоритетов помогают справляться с чувством перегруженности. Разделите большие задачи на более мелкие шаги, составьте расписание и избегайте откладывания на потом. Регулярные перерывы и отдых также важны для поддержания продуктивности и снижения стресса.

*Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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