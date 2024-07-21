Полсотни человек заразились опасным вирусом в Индии

Полсотни человек заразились опасным вирусом Чандипура в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на NDTV .

Фото с сайта ndtv.com

Как сообщил министр здравоохранения штата Рушикеш Патель, 16 человек стали его жертвами. По словам чиновника, сообщения о трех случаях заболевания поступили также из других штатов. Патель добавил, что информацию о вирусе передали во все деревни и общественные центры здоровья Гуджарата.

Вирус Чандипура передается через укусы насекомых. Он так назван по имени деревни в индийском штате Махараштра, где впервые был выявлен во время вспышки энцефалита в 1965 году. Среди его симптомов – лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания, что может привести к летальному исходу.