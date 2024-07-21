Как часто надо менять телефон и почему

Время от времени мы сталкиваемся с вопросом, когда стоит заменить свой старый телефон на новый. Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и их замена - важное решение, требующее взвешенного подхода. Время замены смартфона зависит от множества факторов, включая техническое состояние устройства, а также личные и профессиональные потребности. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с экспертом и узнала, когда стоит задуматься о новом телефоне.

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Как рассказал специалист по мобильным устройствам Тамирлан Имантаев, существует несколько ключевых признаков, по которым можно понять, что ваш телефон нуждается в замене.

Физическое повреждение устройства

По словам эксперта, первый и самый очевидный признак того, что ваш телефон необходимо менять, - это физические повреждения.

Если имеются сильные повреждения самого корпуса, аккумулятора либо модуля дисплея. Это сигнализирует о том, что дальнейшее использование устройства может быть небезопасным и неудобным, - отметил он.

Снижение ресурса аккумулятора

Аккумулятор - это важная часть любого смартфона и со временем его емкость уменьшается. У устройств Apple есть встроенная функция, которая показывает состояние аккумулятора и рекомендует замену при снижении его емкости ниже 75 процентов от оригинального значения. На Android-устройствах такой функции может не быть, но замедление работы телефона и частые подзарядки - явные признаки того, что аккумулятор истощил свой ресурс. Если ваш телефон начинает меньше держать заряд и вы замечаете проблемы с автономностью, это весомая причина задуматься о замене устройства, - сказал эксперт.

Как добавил Тамиран Имантаев, в среднем аккумулятор теряет 20 процентов своей емкости за 2-3 года активного использования.

Функциональные ограничения

Другой повод для замены телефона - это отсутствие поддержки актуальных версий операционной системы или необходимость в новых функциях.

Например, старые модели могут не поддерживать последние обновления iOS или Android, что ограничивает доступ к новым функциям и улучшениям безопасности. Также стоит задуматься о замене устройства, если оно не справляется с вашими задачами: будь то работа, хобби или личные интересы, - отметил специалист.

Эстетические изменения и дизайн

Модернизация дизайна - еще один аспект, который может повлиять на ваше решение о замене телефона.

В последние годы производители уделяют много внимания внешнему виду своих устройств, предлагая новые цвета, материалы и формы. Например, замена глянцевого покрытия на матовое может не только изменить внешний вид, но и добавить ощущения премиальности. Если вам важен стиль и актуальность устройства, это также может стать одним из факторов для замены телефона, - пояснил эксперт.

По мнению Тамирлана Имантаева, решение о замене телефона должно основываться на сочетании следующих факторов: состояния текущего устройства, необходимости новых функций и технологий, а также ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.

Одним из выгодных способов обновить телефон эксперт назвал программу trade-in.

Самый большой плюс - ваш нынешний телефон оценивается и меняется на новый со скидкой. Проще говоря, trade-in - это обмен старого гаджета на новый с доплатой, - пояснил он.

При активном использовании устройства его следует обновлять каждые 2-3 года, заключил специалист.