18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.58
520.84
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.07.2024, 16:03

Как часто надо менять телефон и почему

Новости Мира 0 0

Время от времени мы сталкиваемся с вопросом, когда стоит заменить свой старый телефон на новый. Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и их замена - важное решение, требующее взвешенного подхода. Время замены смартфона зависит от множества факторов, включая техническое состояние устройства, а также личные и профессиональные потребности. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с экспертом и узнала, когда стоит задуматься о новом телефоне.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как рассказал специалист по мобильным устройствам Тамирлан Имантаев, существует несколько ключевых признаков, по которым можно понять, что ваш телефон нуждается в замене.

Физическое повреждение устройства

По словам эксперта, первый и самый очевидный признак того, что ваш телефон необходимо менять, - это физические повреждения.

Если имеются сильные повреждения самого корпуса, аккумулятора либо модуля дисплея. Это сигнализирует о том, что дальнейшее использование устройства может быть небезопасным и неудобным, - отметил он.

Снижение ресурса аккумулятора

Аккумулятор - это важная часть любого смартфона и со временем его емкость уменьшается. У устройств Apple есть встроенная функция, которая показывает состояние аккумулятора и рекомендует замену при снижении его емкости ниже 75 процентов от оригинального значения. На Android-устройствах такой функции может не быть, но замедление работы телефона и частые подзарядки - явные признаки того, что аккумулятор истощил свой ресурс. Если ваш телефон начинает меньше держать заряд и вы замечаете проблемы с автономностью, это весомая причина задуматься о замене устройства, - сказал эксперт.

Как добавил Тамиран Имантаев, в среднем аккумулятор теряет 20 процентов своей емкости за 2-3 года активного использования.

Функциональные ограничения

Другой повод для замены телефона - это отсутствие поддержки актуальных версий операционной системы или необходимость в новых функциях.

Например, старые модели могут не поддерживать последние обновления iOS или Android, что ограничивает доступ к новым функциям и улучшениям безопасности. Также стоит задуматься о замене устройства, если оно не справляется с вашими задачами: будь то работа, хобби или личные интересы, - отметил специалист.

Эстетические изменения и дизайн

Модернизация дизайна - еще один аспект, который может повлиять на ваше решение о замене телефона.

В последние годы производители уделяют много внимания внешнему виду своих устройств, предлагая новые цвета, материалы и формы. Например, замена глянцевого покрытия на матовое может не только изменить внешний вид, но и добавить ощущения премиальности. Если вам важен стиль и актуальность устройства, это также может стать одним из факторов для замены телефона, - пояснил эксперт.

По мнению Тамирлана Имантаева, решение о замене телефона должно основываться на сочетании следующих факторов: состояния текущего устройства, необходимости новых функций и технологий, а также ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.

Одним из выгодных способов обновить телефон эксперт назвал программу trade-in.

Самый большой плюс - ваш нынешний телефон оценивается и меняется на новый со скидкой. Проще говоря, trade-in - это обмен старого гаджета на новый с доплатой, - пояснил он.

При активном использовании устройства его следует обновлять каждые 2-3 года, заключил специалист.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…