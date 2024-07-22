В Кыргызстане ответили на обвинения Тины Канделаки

Тина Канделаки. Фото из соцсети телеведущей

Орунбеков на своей странице в Facebook объяснил, почему сносится здание музея боевой славы имени Панфилова, а также выразил свое отношение к подобным высказываниям публичных персон.

По его словам, "решение о сносе было принято после тщательного анализа состояния здания, подтвержденного техническим заключением". Состояние здания признано неудовлетворительным: есть следы пожара, протечек, трещин. Кроме того, оно не соответствует современным сейсмическим нормам.

"Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной", - подчеркнул руководитель пресс-службы.

Также он напомнил, что Кыргызская Республика - суверенное государство, которое принимает решения в интересах кыргызского народа.

"Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в двусторонние отношения между Кыргызстаном и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений", - заявил Орунбеков.

Также он отметил, что Кыргызстан – многонациональная страна, где русский язык является официальным.

"Русский язык и русская культура являются неотъемлемой частью нашей истории и жизни", - написал пресс-секретарь.

Дайырбек Орунбеков считает, что спекулировать на такой деликатной теме, как память о погибших предках, неприемлемо.

"Увековечивание Панфиловской дивизии – это, прежде всего, дань памяти в честь наших отцов и дедов, погибших за оборону города Москвы. Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме как историческая память и героический подвиг, лучших представителей кыргызского, русского и других народов, родившихся в Кыргызстане и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок", - подчеркнул он.

По мнению Орунбекова, подобные обвинения беспочвенны, абсурдны и оскорбительны.

"Заявление о причастности парламента или руководства страны некорректно и непрофессионально, оскорбляет наше общее прошлое и свидетельствует о не понимании того, какие коренные интересы связывают Кыргызстан и Россию. Манипуляция такой информацией, по сути, вредит двусторонним отношениям, играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество. Поэтому обвинения российской телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурды", - заявил пресс-секретарь главы Кыргызстана.

Он посоветовал Канделаки изучить историю Кыргызстана, посетить страну, чтобы "ее мнение изменилось бы на 180 градусов и она больше никогда не позволяла бы себе подобное".

Напомним, Тина Канделаки заявила, что у здания музея "был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам". Также она намекнула на неких "западных сценаристов" и обвинила Кыргызстан в русофобии.