Землетрясение произошло в Грузии

На востоке Грузии произошло третье землетрясение за последнюю неделю, передает Tengrinews.kz .

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Как сообщает грузинское бюро издания Report, в 12:08 по местному времени (13:08 по времени Астаны) были зафиксированы подземные толчки силой 4,9 балла. Эпицентр землетрясения находился в 9 километрах западнее города Дедоплисцкаро на глубине 18 километров.

По данным грузинских СМИ, подземные толчки ощущались и в Тбилиси.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Произошедшее в Грузии землетрясение также ощущалось в Азербайджане. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Подземные толчки ощущались в приграничных районах Азербайджана - Агстафинском, Товузском, Балакянском, Загатальском, Гянджинском, Гедабекском и других районах силой 4-3 балла.