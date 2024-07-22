Камала Харрис против Дональда Трампа: что ждать Казахстану

США сейчас живут предстоящими в ноябре президентскими выборами. Буквально на днях действующий президент Штатов Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал Камалу Харрис в качестве нового кандидата от демократов. Казахстанские политологи поделились своим мнением по этому поводу, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Политический обозреватель Газиз Абишев не исключает, что Камале Харрис может бросить вызов другой кандидат.

"Во-первых, пока еще непонятно, будет ли Харрис выдвигаться. Безусловно, у нее есть поддержка заметной части партийных лиц, в частности четы Клинтонов. Однако, возможно, кто-то из губернаторов может бросить ей вызов на открытой конвенции. Сейчас по этому поводу, я уверен, идет такой лоббистский "движ" внутри демократической партии. Делегаты, которые были побеждены на праймериз с Байденом, теперь не связаны. Конечно, у них есть какое-то моральное обязательство, поскольку их выиграл Байден и он рекомендовал Харрис. Но юридической зависимости по партийному уставу нет. Поэтому, если 300 членов из 4,6 тысячи поддержат какого-то кандидата, то он может выдвигаться. И это будет открытая конвенция. Но если какая-то значимая фигура громко бросит вызов, им не избежать дебатов на конвенции", - рассказал Абишев корреспонденту Tengrinews.kz.

Эксперт выразил уверенность, что многое будет зависеть от избирательной кампании и непосредственно от дебатов.

"Если все же пойдет Харрис, безусловно, она проигрывает по опросам, но все зависит от того, как будет вестись избирательная кампания. Антирейтинг Трампа никто не отменял. Вопрос по Байдену: очень многие жители побережья, представители расовых меньшинств, женщины потеряли желание голосовать, потому что у Байдена были проблемы. Но сейчас, с приходом Харрис, они не сильно разбираются в ее профессионализме, и могут проголосовать просто за то, чтобы президентом Штатов впервые стала женщина. Поэтому очень многое зависит от того, как в ближайшие три месяца пройдет избирательная кампания, сколько компромата у штаба демократов против Трампа, и от того, как Харрис себя покажет на дебатах", - подчеркнул он.

Также Газиз Абишев высказался о возможном влиянии результатов выборов в США на Казахстан.

"В случае победы Трампа он может резко обострить риторику против Китая, чтобы договориться о новом экономическом порядке. Для этого он может начать давить на Россию и на Китай, а также на их союзников. В этом смысле через механизм "Один пояс, один путь" это может создать определенные проблемы для Казахстана. Но тут надо понимать, что сначала возникнут проблемы у России с Китаем. Давить принципиально на Казахстан будет не совсем правильно, поскольку на нашей территории работают американские компании", - отметил эксперт.

Руководитель центра информационных решений института Евразийской интеграции Нуралы Камал полагает, что выдвижение кандидатуры Харрис от демократической партии значительно оживит президентскую гонку и приободрит "синих".

"Однако очевидно, что Дональд Трамп остается фаворитом. Об этом говорят как социологические исследования, так и большинство западных аналитических центров. Лидерство Трампа имеет комплексную природу. Во-первых, его позиция по основным внешне- и внутриполитическим вопросам получила значительную поддержку в "красных" и некоторых неопределившихся штатах. Во-вторых, уверенная победа Трампа на президентских дебатах и последующее покушение в Пенсильвании создали вокруг него образ борца за права и интересы американцев", - считает Камал.

По мнению эксперта, важным является то, что в своей кампании Трамп делает серьезный акцент на внутреннюю политику и безопасность. Эти направления сейчас являются ключевыми в системе социальных запросов американского электората, особенно - в больших городах.

"В третьих, его оппонент Камала Харрис на посту вице-президента пока еще не проявила себя как полноценный политический лидер, она находилась в тени Джо Байдена сильнее, чем от нее ожидали. Четыре года назад некоторые наблюдатели вовсе считали, что Харрис будет заниматься реальным управлением страной. Однако многолетний опыт Байдена обеспечил ему первенство в этом дуумвирате, что неожиданно понизило шансы Харрис на президентскую должность в перспективе", - заявил он.

Эксперт отметил, что в случае же победы Камалы Харрис на выборах нынешний политический курс США не претерпит кардинальных изменений. В том числе - и на внешнеполитической арене.

"Будут продолжены реализация плана спасения нации, серьезные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу, активная международная политика. Но это возможно только в том случае, если демократам удастся консолидировать все ресурсы и сторонников вокруг Харрис с целью недопущения повторного прихода Трампа во власть. Нужно понимать, что традиционно демократы представляют собой либеральный истеблишмент, поддержку которому оказывают крупные финансовые группы. Пока же среди них прослеживаются очевидные разногласия, которых, к слову, в период президентской гонки 2020 года не наблюдалось. Это также свидетельствует о туманных перспективах кандидата от демократов в текущей электоральной гонке", - заключил Камал.

Напомним: в воскресенье действующий президент США и кандидат от демократов Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки. Однако, несмотря на принятое решение, он остается президентом до конца своего срока.