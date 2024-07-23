Американскому защитнику Масимова и Аблязова грозит 222 года тюрьмы

Федеральный суд Нью-Йорка 16 июля признал сенатора США Роберта Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения в коррупции, включая обвинения в получении взяток в пользу правительств Египта и Катара, а также препятствовании осуществления правосудия и вымогательстве. Он является первым сенатором США, осужденным как "иностранный агент", и в совокупности все обвинения влекут за собой потенциальное наказание в виде 222 лет тюремного заключения, передает inbusiness.kz .

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Как пишет The Times of Central Asia, обвинения во взяточничестве заключались в получении золотых слитков на сумму более 100 000 долларов и более 480 000 долларов наличными, а также автомобиля Mercedes-Benz для его жены.

"Это не была стандартная политика. Это была политика ради прибыли", — резюмировал Дэмиан Уильямс, адвокат южного округа Нью-Йорка.

По данным федеральной прокуратуры, среди прочего, Менендес оказывал содействие в получении американской помощи Египту на миллионы долларов и использовал свой офис для заключения многомиллионной сделки с Катарским фондом.

Сообщается, что представители египетской разведки и военные должностные лица Египта подкупили его и его жену в то время, когда военная помощь США могла быть приостановлена из-за нарушений прав человека. Менендес также использовал свое официальное положение, чтобы "защищать и обогащать" людей в обмен на разные выплаты, в том числе оказал непосредственное содействие в предоставлении бизнесмену из Нью-Джерси монополию на сертификацию "халяль" в отношении экспорта мяса из США в Египет.

Поразительное сходство с другим недавним скандалом influence-for-sale

Для многих европейцев данное дело США напоминает скандал с Катаргейтом в Европейском Союзе, который разразился в 2022 году и продемонстрировал, как иностранные правительства (Катар, Марокко и Мавритания) направляли сотни тысяч евро группе избранных чиновников Европейского парламента, которые, в свою очередь, использовали свой авторитет в интересах этих клиентов. Как сообщает Politico, услуги включали "попытки манипулировать рарламентом" и "планирование отмены шести парламентских резолюций, в которых признается нарушение прав человека в Катаре".

В своем заявлении о признании вины Антонио Панзери, глава подкомитета по правам человека Европейского парламента (DROI), признался в получении взяток, а также в руководстве и участии в преступной организации. Сообщается, что эта преступная организация раздавала взятки чиновникам ЕС через две неправительственные организации под названием "Борьба с безнаказанностью" ("Fight Impunity") и "Нет мира без справедливости" ("No peace without justice"), которые предположительно были созданы для отмывания денег и помощи в финансировании этой схемы. В случае Менендеса деньги прошли через консалтинговую компанию его жены.

Обвинения Катаргейта распространились за пределы Ближнего Востока и Северной Африки. Например, Atlantico.fr сообщил, что А.Панзери и его сообщники, возможно, получали взятки как минимум от двух казахстанских криминальных фигур.

Европейцы, похоже, снисходительно отреагировали на данный факт коррупции, поскольку А.Панзери получил только пять лет тюремного заключения, из которых четыре года будут условными, а один год он отсидит под домашним арестом с электронным браслетом. После этого, темпы расследований ключевых подозреваемых ослабли, что привело к тому, что EU Observer назвал Катаргейт "упущенной возможностью привлечь Европу к ответственности".

Приоритеты внешней политики, выдвигаемые сенатором Менендесом, требуют пересмотра

Когда выясняется, что государственные должностные лица использовали свою власть для продвижения внешних интересов, возникает необходимость более тщательного изучения их прошлой политической деятельности.

Менендес был членом конгресса США с 1993 года и возглавлял Комитет по международным отношениям Сената с 2013 по 2015 год, с последующим назначением с 2021 по 2023 год. В качестве Председателя он оказывал значительное влияние на формирование внешней политики США, контролируя законодательство, международные соглашения, и дипломатические вопросы. Эта должность позволяла ему определять повестку дня политических дискуссий, влиять на стратегии внешней политики и отстаивать конкретные подходы к международным делам, и все это оказывало влияние на глобальные альянсы и вызовы.

В защиту Менендеса можно сказать, что большинство его призывов к поддержке и осуждению иностранных правительств, похоже, основаны на фактах и одобрены другими законодателями США. Однако, учитывая недавние разоблачения в его судебном деле, для общественности справедливо задаться вопросом, были ли его действия направлены, составлены по сценарию, выбраны источники, рассчитаны по времени или нацелены на обслуживание конкретного платежеспособного клиента.

Сара Лия Уитсон, исполнительный директор американской некоммерческой организации "Демократия для арабского мира сегодня", считает, что обвинительный приговор в отношении сенатора Менендеса является "важным шагом в привлечении к ответственности", но добавляет, что правительство США "должно сделать гораздо больше для расследования и привлечь к ответственности за откровенные коррупционные действия и неправомерное влияние диктатур Ближнего Востока, которые разлагают наши демократические институты".

Менендес действительно последовательно осуждал ближневосточные режимы, связанные с авторитарным правлением, такие как Иран и Саудовская Аравия. С другой стороны, он по-прежнему благосклонно относился к Катару, что неудивительно, учитывая, что федеральные обвинения против него включали получение взяток от Катара и использование офиса президента США для организации встречи с членом королевской семьи Катара. Judicial Watch сообщила, что "метастазирующий коррупционный скандал" Катаргейта достиг США с непосредственным участием политических деятелей, упоминая Менендеса как попавшего в "прицел Катаргейта".

Менендес также был ярым сторонником Армении и выступал против ее противников, а именно Азербайджана и Турции. 21 сентября 2023 года он инициировал двухпартийный законопроект, запрещающий большую часть помощи правительству Азербайджана и одновременно разрешающий иностранное военное финансирование Армении. Он также возглавлял кампанию, направленную на то, чтобы США признали массовое убийство армян в Турции во время Первой мировой войны "геноцидом". Обращаясь к Сенату 13 ноября 2023 года по поводу гуманитарного кризиса в Армении, он предостерег о влиянии "злонамеренных игроков" Турции, Китая, России и Ирана. После известия о его заявлении 18 июля турецкое новостное издание Hurriyet отреагировало заголовком "Антитюркский сенатор может быть приговорен к пожизненному заключению: Менендесу конец". Его жена Надин Менендес родилась в Ливане в семье армян и с 2020 года она занимается защитой интересов Армении.

Почему дело Менендеса актуально для Центральной Азии

Центральноазиатские новостные агентства проявили ограниченный интерес к приговору сенатора США и его деятельности в регионе. Многие из его критических замечаний и осуждений в адрес государств Центральной Азии соответствовали критике, высказанной другими правительственными учреждениями США. С другой стороны, поскольку стало известно, что Менендес коммерциализировал свой офис, детали его политической деятельности, включая его встречи и переписку с лицами, представляющими иностранные интересы, а также любые полученные средства (финансирование избирательной кампании или другое) должны находиться под пристальным наблюдением.

Ниже представлена краткая хронология некоторых из его ключевых политических действий, повлиявших на государства Центральной Азии:

29 июля 2019 года Р.Менендес выступил соавтором письма президенту Казахстана с просьбой освободить заключенного Мухтара Аблязова, обвиняемого в причастности к многомиллиардному банковскому мошенничеству. Мухтару Аблязову грозит три одновременных 22-месячных тюремных заключения в Великобритании (2018 г.), а также другие судебные решения против него в Великобритании и США, общая сумма которых превышает 5 миллиардов долларов (2015, 2022, 2023 и 2024 гг.). Письмо сенаторов также придало значение заявлениям, выдвинутым сомнительной европейской неправительственной организацией, которая лоббировала как минимум еще одного человека, занимающегося отмыванием денег, помимо М.Аблязова, и имеет связи с российской оборонной промышленностью через семью ее основателя и президента.

7 мая 2022 г. и 29 июня 2020 г. президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана получили письма от Менендеса и других сенаторов США с просьбой "освободить задержанных и заключенных, которые были привлечены к ответственности за мирную деятельность, ввиду высокого риска их заражения COVID-19". В каждом письме были упомянуты от одного до трех задержанных и приводились причины, на основании которых их следует освободить.

6 декабря 2021 года Менендес и пять других сенаторов призвали госсекретаря США "обеспечить, чтобы вопрос защиты прав человека стал основным пунктом в Повестке предстоящего Диалога о стратегическом партнерстве дня с Узбекистаном". Сенаторы написали, что, несмотря на столь хваленые реформы, Узбекистан остается одной из самых репрессивных стран мира и рискует свести на нет недавние достижения.

7 октября 2022 года Менендес и трое других сенаторов потребовали от госсекретаря США создать международный механизм расследования под эгидой Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) или ОБСЕ для расследования действий казахстанских сил безопасности во время январских событий 2022 года, в результате которых погибло более 200 человек. Две недели спустя, 25 октября 2022 года, СПЧ ООН опубликовал заключение, основанное на одном источнике, в котором основное внимание уделялось задержанию Карима Масимова, бывшего главы казахстанской разведки, который был арестован за предполагаемую роль в подготовке насильственных беспорядков, которые переросли в попытку государственного переворота. СПЧ ООН призвали "принять срочные меры для обеспечения немедленного и безоговорочного освобождения Масимова". В 2023 году Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку государственного переворота и злоупотребление властью. Есть сообщения о его предполагаемой причастности к крупномасштабному взяточничеству и растратам. В письме Менендес и другие сенаторы также просили пересмотреть помощь США в сфере безопасности Казахстану.

22 ноября 2022 года Менендес и еще один сенатор направили письмо президенту Таджикистана Э.Рахмону, в котором выразили "обеспокоенность по поводу эскалации насильственных преследований журналистов и неспособности правительства защитить свободу слова и прессы" и выразили признательность за аккредитацию журналистов Radio Ozodi, филиала Радио Свобода.

8 августа 2023 года Менендес направил письмо президенту Кыргызстана С.Жапарову с просьбой расследовать обвинения в помощи России или ее доверенным лицам в уклонении от международных санкций, введенных за незаконное вторжение России в Украину. Он раскритиковал страну за "откат от демократии и широкомасштабные нарушения прав человека" и призвал Президента "снять все ограничения в отношении независимых СМИ и журналистов, а также освободить заключенных правозащитников и отменить меры, ограничивающие фундаментальные свободы, такие как свобода объединений". С.Жапаров отверг обвинения.

Общественность должна оставаться бдительной

Несмотря на то, что сенаторам США разрешено встречаться с зарегистрированными лоббистами, работающими от имени иностранных правительств, и получать пожертвования для избирательной кампании от неиностранных доноров, им запрещено использовать свое официальное положение для оказания услуг в обмен на взятки.

Будучи высокопоставленным законодателем, занимающим влиятельную должность, Менендес не только занимался коррупцией, но и препятствовал принятию важных законов, призванных усилить способность федеральных чиновников США бороться с иностранным влиянием. Обвинительный приговор в отношении Менендеса может стать верхушкой айсберга, если будет выявлены другие случаи, когда он действовал по указанию иностранных интересов, будь то правительства или отдельные лица. Министерство юстиции, похоже, полно решимости остановить тайное иностранное влияние в США, независимо от того, какие страны или отдельные лица в нем участвуют. Учитывая, что международная политика США имеет далеко идущие последствия для мира, мировая аудитория должна внимательно следить за последствиями данного дела и других подобных случаев.