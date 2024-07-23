Открыта искаженная галактика

Астрономы НАСА и ЕКА обнаружили карликовую неправильную галактику NGC 5238, которая имеет необычайно искаженную форму. Об этом сообщается в пресс-релизе исследования на сайте Phys.org, передает Lenta.ru

Изображение: F. Annibali / ESA / Hubble & NASA

Открытие было сделано с помощью космического телескопа Хаббл. Галактика расположена в 14,5 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Гончих Псов и напоминает огромное звездное скопление.

Исследователи изучили активные области галактики и предположили, что NGC 5238 могла взаимодействовать с другой галактикой около миллиарда лет назад, что привело к ее деформации. Так как поблизости от NGC 5238 нет других галактик, ученые считают, что произошло полноценное слияние.

Одним из явных следствий поглощения были бы группы звезд с другими свойствами, чем у большинства звезд NGC 5238, что указывало бы на их формирование в другой галактике. Другим признаком была бы вспышка звездообразования, которая произошла внезапно примерно в то же время, что и слияние. Целью последующих наблюдений будет выявление этих признаков.

Несмотря на свой небольшой размер, карликовые галактики, такие как NGC 5238, помогают раскрыть механизмы формирования и эволюции галактик. Одна из основных теорий предполагает, что галактики формировались иерархическим образом, «снизу вверх», когда сначала появлялись звездные скопления и небольшие галактики и постепенно объединялись в структуры большего размера.