Ответственность за покушение на Трампа взяла на себя глава Секретной службы США

Глава Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на Дональда Трампа. Конгрессмены призвали ее уйти в отставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post .

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Глава Секретной службы США Кимберли Читл дала показания о покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Слушания по этому вопросу состоялись в Палате представителей Соединенных Штатов 22 июля.

Комитет по надзору Палаты представителей подверг критике директора Секретной службы Кимберли Читл, при этом некоторые члены не стеснялись в выражениях.

Читл взяла на себя ответственность за атаку на экс-президента и назвала ее "самым серьезным оперативным провалом" Секретной службы за десятилетия. Несмотря на это, она поставила агентам оценку "отлично" за тот день и вновь заявила о своем несогласии с растущими призывами уйти в отставку.

Кимберли Читл, ссылаясь на расследование покушения Федерального бюро расследований (ФБР), отказывалась обсуждать многие детали произошедшего, чем спровоцировала недовольство со стороны конгрессменов. Вместе с тем она назвала себя "лучшим человеком, который может возглавлять Секретную службу в настоящее время", и пообещала "перевернуть небо и землю", чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится.

Секретная служба США на протяжении долгого времени отклоняла запросы о выделении дополнительных средств для обеспечения безопасности экс-президента США, сообщила 20 июля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника. Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми признал, что служба отказывала в выделении дополнительных средств для усиления охраны Трампа. В то же время, подчеркнул представитель ведомства, отклоненные запросы не были непосредственно связаны с митингом, где на экс-президента было совершено покушение.

Напомним, 13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания на него было совершено покушение. Кандидат республиканцев был ранен в ухо, человек, стоявший за ним, погиб.