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23.07.2024, 08:05

Ответственность за покушение на Трампа взяла на себя глава Секретной службы США

Новости Мира 0 2

Глава Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на Дональда Трампа. Конгрессмены призвали ее уйти в отставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Глава Секретной службы США Кимберли Читл дала показания о покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Слушания по этому вопросу состоялись в Палате представителей Соединенных Штатов 22 июля.

Комитет по надзору Палаты представителей подверг критике директора Секретной службы Кимберли Читл, при этом некоторые члены не стеснялись в выражениях.

Читл взяла на себя ответственность за атаку на экс-президента и назвала ее "самым серьезным оперативным провалом" Секретной службы за десятилетия. Несмотря на это, она поставила агентам оценку "отлично" за тот день и вновь заявила о своем несогласии с растущими призывами уйти в отставку.

Кимберли Читл, ссылаясь на расследование покушения Федерального бюро расследований (ФБР), отказывалась обсуждать многие детали произошедшего, чем спровоцировала недовольство со стороны конгрессменов. Вместе с тем она назвала себя "лучшим человеком, который может возглавлять Секретную службу в настоящее время", и пообещала "перевернуть небо и землю", чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится.

Секретная служба США на протяжении долгого времени отклоняла запросы о выделении дополнительных средств для обеспечения безопасности экс-президента США, сообщила 20 июля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника. Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми признал, что служба отказывала в выделении дополнительных средств для усиления охраны Трампа. В то же время, подчеркнул представитель ведомства, отклоненные запросы не были непосредственно связаны с митингом, где на экс-президента было совершено покушение.

Напомним, 13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания на него было совершено покушение. Кандидат республиканцев был ранен в ухо, человек, стоявший за ним, погиб.

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