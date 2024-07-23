Глюкоза объяснила свое позорное выступление

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова после жалоб зрителей концерта в Красноярске на то, что она была пьяной и пела под фонограмму, объяснила свое состояние, передает «Голос народа» со ссылкой на РБК.
По словам певицы, из-за смерти ее бабушки и атаки бывшего продюсера последний месяц выдался для нее сложным.
Артистка утверждает, что у нее пропал сон и начались панические атаки, из-за чего певице пришлось обратиться к врачу, который прописал ей снотворное и антидепрессанты.
«Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — пояснила она.
Певица выразила сожаление, что расстроила зрителей, и извинилась.
Глюкоза была хедлайнером концерта в честь Дня металлурга, который прошел в Красноярске 20 июля. Как рассказали зрители NGS24.ru, певица пела под фонограмму, а также «трогала себя за интимные места». Некоторые решили, что она была пьяна.
Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что намерен через суд запретить певице использовать псевдоним и петь его песни.
Организаторы сочли, что Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту, и тоже готовят иск.
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