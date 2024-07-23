Глюкоза объяснила свое позорное выступление

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова после жалоб зрителей концерта в Красноярске на то, что она была пьяной и пела под фонограмму, объяснила свое состояние, передает « Голос народа » со ссылкой на РБК.

Кадр из видео

По словам певицы, из-за смерти ее бабушки и атаки бывшего продюсера последний месяц выдался для нее сложным.

Артистка утверждает, что у нее пропал сон и начались панические атаки, из-за чего певице пришлось обратиться к врачу, который прописал ей снотворное и антидепрессанты.

«Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — пояснила она.

Певица выразила сожаление, что расстроила зрителей, и извинилась.

Глюкоза была хедлайнером концерта в честь Дня металлурга, который прошел в Красноярске 20 июля. Как рассказали зрители NGS24.ru, певица пела под фонограмму, а также «трогала себя за интимные места». Некоторые решили, что она была пьяна.

Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что намерен через суд запретить певице использовать псевдоним и петь его песни.

Организаторы сочли, что Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту, и тоже готовят иск.