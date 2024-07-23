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23.07.2024, 09:37

В России создадут государственную базу уехавших из страны

Новости Мира 0 1

Российские силовые структуры планируют создать государственную базу уехавших из страны граждан, которые могут быть причастны к экстремисткой деятельности. Такой пункт содержится в проекте Стратегии противодействия экстремизму, которую подготовило МВД и которую своим указом должен утвердить президент Владимир Путин, передает The Moscow Times, сообщает azh.kz

 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В настоящий момент «среди отдельных групп населения» отмечается тенденция к распространению идей экстремизма, внешние и внутренние экстремистские угрозы нарастают, а действующие из-за рубежа экстремисты стремятся к «дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Российской Федерации», говорится в документе.

Для противодействия этим угрозам, согласно стратегии, государству требуется «создание банка данных на лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств».

Правоохранительные органы также должны выявлять организации и физлиц, причастных к экстремистской деятельности, а также каналы их финансирования, пресекать изготовление экстремистских материалов, выявлять и пресекать попытки инспирировать в стране «цветную революцию», говорится в стратегии.

В настоящий момент, как отмечается в документе, «отмечается усиление вредоносной активности с задействованием иностранных или международных неправительственных организаций», а спецслужбы иностранных государств «наращивают деструктивное информационно-психологическое воздействие на население России в особенности из числа молодежи».

Помимо планов «неконституционной смены власти», внешние экстремисты, по мнению авторов стратегии, также занимаются «фальсификацией мировой истории» с принижением роли России, посягяют на российское культурно-историческое наследие, а также распростряняют идеологию, «направленную на осуществление терактов».

В связи с этим требуется совершенствовать механизмы противодейтствия иностранным организациям, в том числе нежелательным, проводить мониторинг интернета и СМИ «в целях выявления распространения экстремистской идеологии», а также повышать «уровень патриотических настроений в обществе», говорится в стратегии.

Для этого, как полагают авторы документа, в интернете нужно размещать «социальную рекламу, направленную на патриотическое воспитание молодежи», проводить «занятия по воспитанию патриотизма» в образовательных организациях, а также за государственный счет создавать произведения искусства, «направленные на популяризацию воинских подвигов и патриотизма».

После начала войны с Украиной и мобилизации почти 700 тысяч россиян покинули страну и не вернулись. Среди стран — лидеров по числу переехавших с 2022 года россиян оказались безвизовые направления: Армения (110 тыс. человек), Казахстан (80 тыс.) и Грузия (74 тыс.). Также в этот ряд попали США, куда уехали около 48 тыс. россиян, большинство из которых обращались за получением убежища.

Израиль тоже вошел в число самых популярных направлений для отъезда из России: с помощью программы репатриации туда перебрались около 80 тыс. россиян. Из европейских стран россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тыс.), Латвию (18 тыс.), Испанию (16 тыс.) и Нидерланды (12 тыс.). Вне Евросоюза в Европе лидером по привлечению россиян стала Сербия — в страну переехали около 30 тыс. человек.

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