Путин присвоил 32-летнему певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Фото: Instagram/shaman.me

Согласно тексту опубликованного указа, артист, как и другие награжденные, был отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Shaman приобрел широкую популярность в 2022 году, когда выпустил композиции "Встанем", "Я русский", "Ты моя" и др. Он является и автором треков.

Кроме того, в 2023 году Shaman стал доверенным лицом Путина на президентских выборах-2024.

Ранее, 15 мая 2024 года, певец получил премию Минобороны РФ "За высокое мастерство при исполнении патриотических песен".