Трамп заявил, что против Байдена совершен "переворот"

Бывший президент США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс считают, что произошел "переворот" против действующего президента Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/realdonaldtrump

С таким утверждением он и кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс выступили в совместном интервью Fox News.

"Своего рода да", - ответил экс-президент на вопрос журналиста, считает ли он, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте.

Вэнс согласился с мнением Трампа.

В интервью каналу они также высказали свое мнение о том, что Байден был вынужден выбыть из предвыборной гонки и что невозможность исполнять обязанности президента оправдывает его отставку согласно 25-й поправке конституции США.

Ранее Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении, которое он опубликовал в соцсети Х, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания.

В качестве своего преемника он назвал вице-президента Камалу Харрис.