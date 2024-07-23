18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.15
515.12
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.07.2024, 14:18

НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество

Новости Мира 0 1

21 июля НАСА зафиксировала редкое явление – выброс темной плазмы на Солнце. Существует 60-процентная вероятность того, что это явление приведет к отключениям электроэнергии на Земле, сообщает Zakon.kz.

Фото: pxhere
Фото: pxhere

На видео, снятом NASA из Обсерватории солнечной динамики, видно, как темное облако холодной солнечной вспышки вырывается из Солнца, пишет The Daily Mail.

Это явление, при котором температура плазмы составляет около 36 тыс. градусов по Фаренгейту (F). Несмотря на то, что холодные вспышки имеют значительно более низкую температуру, они не менее интенсивны в плане микроволнового излучения.

Ученые, наблюдающие за космической погодой, прогнозируют, что эта плазма достигнет Земли уже в среду, 24 июля, что может привести к сбоям в работе энергосистем из-за возникшей геомагнитной бури. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует вероятность такого события на уровне 60%.

Вспышка может нарушить радиосвязь, авиационную связь, работу спутников. Ожидается, что она будет влиять на Землю до пятницы 26 июля. Также было опубликовано видео явления, которое показывает темное облако вырывающейся из солнца холодной солнечной вспышки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…