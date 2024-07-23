Четные и нечетные номера – в Кыргызстане придумали, как бороться с пробками

Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение радикальный законопроект по борьбе с пробками. Предлагается ограничить передвижение транспорта по городе по правилу "четных-нечетных" номеров, сообщает Zakon.kz.

Фото: Facebook/Ички иштер министрлиги

Ограничения не коснутся общественного транспорта и дежурных автомобилей, передает Telegram-канал "Короче".

Все будет зависеть от цифры, на которую оканчивается номер:

если номер заканчивается на 1 и 2 – нельзя ездить по понедельникам;

на 3 и 4 – по вторникам;

на 5 и 6 – по средам;

на 7 и 8 – по четвергам;

на 9 и 0 – по пятницам.

За нарушение предполагается штрафовать: физические лица – на 1 тыс. сомов (5594 тенге), юридические лица – на 5 тыс. сомов (27 973 тенге).

Ограничения будут действовать в рабочие дни с 7:00 до 21:00. В мэрии считают, что это позволит разгрузить дороги примерно на 20%.