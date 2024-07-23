Четные и нечетные номера – в Кыргызстане придумали, как бороться с пробками

Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение радикальный законопроект по борьбе с пробками. Предлагается ограничить передвижение транспорта по городе по правилу "четных-нечетных" номеров, сообщает Zakon.kz.
Ограничения не коснутся общественного транспорта и дежурных автомобилей, передает Telegram-канал "Короче".
Все будет зависеть от цифры, на которую оканчивается номер:
За нарушение предполагается штрафовать: физические лица – на 1 тыс. сомов (5594 тенге), юридические лица – на 5 тыс. сомов (27 973 тенге).
Ограничения будут действовать в рабочие дни с 7:00 до 21:00. В мэрии считают, что это позволит разгрузить дороги примерно на 20%.
Комментарии0 комментарий(ев)