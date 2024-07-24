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23.07.2024, 19:53

Врач назвал три простых правила профилактики деменции

Новости Мира 0 1

Соблюдение трех простых правил помогает в профилактике деменции, заявил главврач челябинской областной клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. Его слова приводит URA.RU, передает Lenta.ru

Фото: CDC / Unsplash
Фото: CDC / Unsplash

«По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число людей с деменцией вырастет с 50 миллионов до 152 миллионов. (...) Чтобы не пополнить эту печальную статистику, надо снижать артериальное давление», — раскрыл доктор первое правило. По его словам, риск старческого слабоумия снижается, если человек поддерживает давление на уровне 120 миллиметров ртутного столба.

Также для профилактики деменции он порекомендовал качественный ночной отдых. Третьим правилом Тарасов назвал прием назначенных врачом витаминов группы В, витамина D, цинка и железа, а также нужно употреблять в пищу сложные углеводы.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам факторы, которые могут привести к деменции. По ее словам, в Китае было проведено масштабное исследование, которое показало, что отсутствие физической активности может спровоцировать слабоумие.

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