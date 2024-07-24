Глава Секретной службы США подала в отставку

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после сбоев в системе безопасности, связанных с покушением на бывшего президента Дональда Трампа, и призывов уйти с поста от видных республиканских законодателей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times .

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Согласно электронному письму, отправленному агентам Секретной службы во вторник, Читл сказала, что одной из главных обязанностей ведомства является защита лидеров страны, и что агентство "не справилось с этой миссией" во время покушения на Трампа.

"Как ваш директор, я беру на себя полную ответственность за упущение в системе безопасности", - написала она в электронном письме, которое представитель службы продиктовал для газеты.

Ранее Читл дала показания о покушении на Трампа и взяла на себя ответственность за произошедшее. Слушания по этому вопросу состоялись в Палате представителей 22 июля. Комитет по надзору Палаты представителей подверг критике директора, при этом некоторые члены не стеснялись в выражениях.

Напомним, 13 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания на него было совершено покушение. Кандидат республиканцев был ранен в ухо, человек, стоявший за ним, погиб.