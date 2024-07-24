Глава Секретной службы США подала в отставку

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после сбоев в системе безопасности, связанных с покушением на бывшего президента Дональда Трампа, и призывов уйти с поста от видных республиканских законодателей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times.
Согласно электронному письму, отправленному агентам Секретной службы во вторник, Читл сказала, что одной из главных обязанностей ведомства является защита лидеров страны, и что агентство "не справилось с этой миссией" во время покушения на Трампа.
"Как ваш директор, я беру на себя полную ответственность за упущение в системе безопасности", - написала она в электронном письме, которое представитель службы продиктовал для газеты.
Ранее Читл дала показания о покушении на Трампа и взяла на себя ответственность за произошедшее. Слушания по этому вопросу состоялись в Палате представителей 22 июля. Комитет по надзору Палаты представителей подверг критике директора, при этом некоторые члены не стеснялись в выражениях.
Напомним, 13 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания на него было совершено покушение. Кандидат республиканцев был ранен в ухо, человек, стоявший за ним, погиб.
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