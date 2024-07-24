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23.07.2024, 21:05

Кадыров заявил о «рейдерском захвате» Wildberries и пообещал помочь

Новости Мира 0 1

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о рейдерском захвате компании Wildberries «известными кавказцами» и пообещал вмешаться для защиты законного бизнеса и семьи основателей. Об этом сообщает российское издание РБК. Источники РБК утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента — бывший министр экономического развития Максим Орешкин, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Wildberries основан Татьяной Бакальчук, она опровергла информацию о рейдорском захвате. В видеообращении, опубликованном Кадыровым, он рассказал о своем 10-летнем знакомстве с мужем Татьяны, Владиславом Бакальчуком, и подчеркнул, что семья Бакальчук столкнулась с серьезными проблемами как внутри семьи, так и с бизнесом.

Кадыров утверждает, что рейдеры изолировали Татьяну от ее мужа и семерых детей, а активы Wildberries с начала июля переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. По его словам, за рейдерским захватом стоят братья Леван и Роберт Мирзоян и несколько других известных кавказцев.

Глава Чечни пообещал сделать всё возможное для помощи семье и защиты их бизнеса, поручив разобраться в ситуации своему заместителю, депутату Госдумы Адаму Делимханову.

The bell сообщил, что Бакальчук в своем телеграм-канале пояснила, что происходящее в компании связано с разводом, а не с рейдерством. По ее словам, все действия были согласованы с мужем Владиславом. Он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании топ-менеджменту.

Бакальчук приложила совместную фотографию с Владиславом Бакальчуком и Робертом Мирозояном, подтверждая свои слова. Она, заверила, что все проходит в рамках договоренностей между супругами.

Wildberries вышел на казахстанский рынок в 2014 году и сейчас присутствует в крупнейших городах республики. В феврале 2023 года компания заявляла, что собирается построить логистический центр в Алматы. Он должен стать вторым в Казахстане. Wildberries планировал инвестировать в него $100 млн. За первое полугодие 2023-го Wildberries занимал 17,2% казахстанского рынка, однако лидером оставался «Kaspi магазин». Российский маркетплейс увеличил свою долю в 2023-м на два процентных пункта с 15,2% в 2022 году, уступая только «Kaspi Магазину».  

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