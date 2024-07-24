Новый закон в России: мигрантов будут выдворять по решению МВД

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Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Так, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать режим высылки.

Суть законопроекта заключается в ужесточении мер контроля за иностранцами, нарушающими сроки пребывания в России, просрочившими миграционные документы или совершившими правонарушения. Таких мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля. Доступ к реестру будет предоставляться органам государственной власти, юридическим и физическим лицам.

После введения режима высылки иностранцы столкнутся с серьёзными ограничениями. Им будет запрещено покупать недвижимость или автомобиль, брать кредиты, водить машину и свободно перемещаться по России. Также они не смогут тратить более 30 тысяч рублей с банковского счета и открывать новые счета. При попытке вступить в брак, ЗАГС будет обязан проверить, находится ли иностранец в реестре.

Кроме того, силовики получат право проникать в помещения, где находится иностранец в режиме высылки, несмотря на его сопротивление.

Нововведения направлены на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранцев, а также сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. Авторы законопроекта уверены, что это поможет сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставкой людей в суды, и оперативно выдворять тех, кто нарушил законодательство России.