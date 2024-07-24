Кого назвали лучшим футболистом XXI века

По версии популярного спортивного издания ESPN, лучшим футболистом XXI века стал экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который сейчас играет за "Интер Майами". И он обошел таки нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
По данным ESPN, тройку лидеров списка замкнул бывший форвард "Барселоны" и "Арсенала" Тьерри Анри.
На четвертой строчке идет француз Зинедин Зидан, а пятым назван хорват Лука Модрич. Следом идет футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.
В топ-10 лучших футболистов XXI века вошли испанцы Андрес Иньеста и Хави, а также бразильцы Роналдо и Роналдиньо.
16 июля сообщалось, что cамый титулованный футболист Месси стал абсолютным рекордсменом Кубка Америки.
А в январе 2024 года Лионель Месси в третий раз стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На награду также претендовали Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Комментарии0 комментарий(ев)