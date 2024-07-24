Кого назвали лучшим футболистом XXI века

По версии популярного спортивного издания ESPN, лучшим футболистом XXI века стал экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который сейчас играет за "Интер Майами". И он обошел таки нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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По данным ESPN, тройку лидеров списка замкнул бывший форвард "Барселоны" и "Арсенала" Тьерри Анри.

На четвертой строчке идет француз Зинедин Зидан, а пятым назван хорват Лука Модрич. Следом идет футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

В топ-10 лучших футболистов XXI века вошли испанцы Андрес Иньеста и Хави, а также бразильцы Роналдо и Роналдиньо.

Лионель Месси (Аргентина). Криштиану Роналду (Португалия). Тьерри Анри (Франция). Зинедин Зидан (Франция). Лука Модрич (Хорватия). Килиан Мбаппе (Франция). Андрес Иньеста (Испания). Хави (Испания). Роналдо (Бразилия). Роналдиньо (Бразилия).

16 июля сообщалось, что cамый титулованный футболист Месси стал абсолютным рекордсменом Кубка Америки.

А в январе 2024 года Лионель Месси в третий раз стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На награду также претендовали Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.