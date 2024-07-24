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24.07.2024, 08:39

Россиянка описала жизнь в США фразой «каждый готов стать доносчиком»

Новости Мира 0 1

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и пожаловалась на американскую «толерантность», возведенную в абсолют. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash
Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

«Здесь почти каждый готов стать доносчиком, если вы вдруг, не дай бог, нарушите какой-нибудь их "драгоценный" закон или, что еще хуже, просто выйдете за рамки их личных представлений о порядке», — такими словами описала жизнь в этой стране россиянка.

Ершова рассказала, что они с молодым человеком во время поездки по США остановились у друга. По ее словам, как только сосед узнал об этом, он донес о нарушении арендодателю. Из-за этого туристам пришлось собрать вещи и уехать. Путешественница отметила, что это не единичный случай проявления менталитета американцев.

«Забыли вывезти мусорный бак в определенное время? Ждите визита инспектора. Ваши дети играют во дворе после 9 вечера? Придет дружелюбный сосед с просьбой соблюдать тишину. Не дай бог, ваш газон чуть длиннее положенного — получите письмо от управляющей компании с угрозами штрафа», — предупредила автор публикации.

Россиянка пояснила, что жители США считают своим долгом следить за всеми и докладывать в соответствующие органы. При этом в лицо такие «доносчики» ничего не скажут, а будут улыбаться. «Американская толерантность — это не что иное, как тщательно замаскированное желание всех контролировать и жаловаться на каждого», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

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