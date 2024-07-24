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24.07.2024, 12:43

Ужасы перед Олимпиадой: в Париже ограбили журналистов и изнасиловали туристку

Новости Мира 0 2

За несколько дней до начала летних Олимпийских игр во Франции ограбили двух сотрудников СМИ и изнасиловали туристку, передает Tengri Sport.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По информации The Guardian, репортер Nine Entertainment Кристин Ахерн сообщила, что она и ее коллега работали в международном вещательном центре в северо-восточном пригороде Парижа. Возвращаясь домой в понедельник днем, на них напала группа людей.

"Было ясно, что это ограбление, потому что они пошли за рюкзаками. Никакого оружия не применялось, но нападение было довольно масштабным. Двум рабочим удалось уйти, но, очевидно, это вызывает беспокойство", - передает слова Кристин портал 3AW.

Ранее сообщалось о происшествии насильственного характера в отношении туристки из Австралии, предположительно со стороны пятерых мужчин. Представители олимпийской сборной проинформировали о том, что осведомлены об инциденте. По данному делу высказалась австралийская велогонщица Анна Мирс.

"Мне сообщили, это звучит ужасно. Очевидно, что мы все сочувствуем пострадавшей женщине, и мы надеемся, что о ней позаботятся и поддержат в той травме, которую она пережила", - сказала Мирс.

Спортивный директор Nine Entertainment Брент Уильямс напомнил сотрудникам в Париже о необходимости сохранять бдительность и охарактеризовал предполагаемое нападение как носившее "серьезный физический характер".

 

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