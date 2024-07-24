МОК назвал место проведения зимней Олимпиады в 2030 году

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года, сообщает Zakon.kz.

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"МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий", – сказал глава МОК Томас Бах.

Игры планируется провести в двух регионах – Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег.

На проведение Олимпиады-2030 также претендовали Солт-Лейк-Сити (США), Стокгольм и Оре (Швеция).

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянском Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Сессия МОК проходит в Париже в преддверии летних Олимпийских игр, которые начнутся 26 июля.