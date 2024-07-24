Воздушный шар с мусором и навозом из КНДР упал в резиденции президента Южной Кореи

Один из воздушных шаров с мусором и нечистотами, которые КНДР несколько месяцев запускает в сторону Южной Кореи, приземлился на территории президентской резиденции, сообщает Zakon.kz.

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Никаких опасных веществ внутри не обнаружено – только обычные бытовые отходы, передает агентство News1 со ссылкой на службу безопасности южнокорейского лидера.

"Мы завершили сбор упавших шаров. По результатам проверки команды по реагированию на химические и биологические угрозы никакой опасности обнаружено не было ", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжают мониторинг в сотрудничестве с ОКНШ, поскольку остальные шары, запущенные КНДР, все еще летят.

За последние месяцы КНДР запустила на юг тысячи воздушных шаров c привязанными к ним пакетами с нечистотами. Пхеньян называет это местью за шары с пропагандой, которые запускают на север из Южной Кореи.