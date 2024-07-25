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24.07.2024, 21:54

Киев объявил о готовности начать переговоры с Москвой, выдвинув одно условие

Новости Мира 0 1

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Китай заявил о готовности Киева вступить в переговорный процесс с Москвой, но сделать это тогда, когда Россия будет готова вести переговоры "добропорядочно", передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 24 июля 2024 года. Фото: МИД КНР
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 24 июля 2024 года. Фото: МИД КНР

По словам Кулебы, которого цитирует украинский МИД, сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается.

"Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается", - сказал глава МИД Украины в среду, 24 июля, во время визита в Гуанчжоу, где он встретился с китайским коллегой Ван И.

По словам Кулебы, "справедливый мир" в Украине отвечает стратегическим интересам Китая. Он также сказал о важности КНР в этом вопросе как глобальной силы мира. Глава МИД Украины также добавил, что конфликт на территории страны мешает развитию дипломатических отношений и торговли между Европой и Китаем.

Глава внешнеполитического ведомства Китая сообщил, что на их встрече Кулеба заявил о готовности Украины к "диалогу и переговорам с Россией".

"Хотя условия и время еще не настали, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть в этом конструктивную роль", - сказал Ван И, слова которого приводит китайский МИД.

Кремль после заявления украинской стороны заявил, что слова Кулебы "идут в унисон" с позицией Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва "никогда не отказывалась от переговоров" с Киевом.

"Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией, вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем. Поэтому нужно дождаться каких-то разъяснений по этому вопросу", - заявил представитель Кремля.

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