Киев объявил о готовности начать переговоры с Москвой, выдвинув одно условие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Китай заявил о готовности Киева вступить в переговорный процесс с Москвой, но сделать это тогда, когда Россия будет готова вести переговоры "добропорядочно", передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW .

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 24 июля 2024 года. Фото: МИД КНР

По словам Кулебы, которого цитирует украинский МИД, сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается.

"Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается", - сказал глава МИД Украины в среду, 24 июля, во время визита в Гуанчжоу, где он встретился с китайским коллегой Ван И.

По словам Кулебы, "справедливый мир" в Украине отвечает стратегическим интересам Китая. Он также сказал о важности КНР в этом вопросе как глобальной силы мира. Глава МИД Украины также добавил, что конфликт на территории страны мешает развитию дипломатических отношений и торговли между Европой и Китаем.

Глава внешнеполитического ведомства Китая сообщил, что на их встрече Кулеба заявил о готовности Украины к "диалогу и переговорам с Россией".

"Хотя условия и время еще не настали, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть в этом конструктивную роль", - сказал Ван И, слова которого приводит китайский МИД.

Кремль после заявления украинской стороны заявил, что слова Кулебы "идут в унисон" с позицией Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва "никогда не отказывалась от переговоров" с Киевом.