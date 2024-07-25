18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.09
514.01
5.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.07.2024, 08:03

Байден выступил с обращением к американской нации

Новости Мира 0 54

Сегодня президент США Джо Байден обратился к американской нации - выступление главы государства из Овального кабинета транслировали американские телеканалы, передает NUR.KZ

Кадр из видео: youtube.com/ABC News
Кадр из видео: youtube.com/ABC News

 

В обращении, как пишет CNN, Байден объяснил свое решение отказаться от участия в президентской гонке 2024 года необходимостью спасти демократию.

"Я почитаю этот пост. Но еще больше я люблю свою страну", заявил политик в начале своей речи.

Отмечается, что выступления в Овальном кабинете исторически являются серьезными моментами, когда президенты обращаются к американскому народу в периоды национальных кризисов или делают важные политические заявления.

"Для меня было честью в жизни служить вашим президентом. Но в защиту демократии, которая поставлена на карту - и это важнее любого титула. Я черпаю силы и нахожу радость в работе на благо американского народа", - заявил он.

Его выступление стало первым обширным выступлением с момента его воскресного заявления о том, что он не будет баллотироваться. Также оно стало первым случаем, когда многие американцы увидели его после того, как на прошлой неделе он сдал положительный анализ на COVID-19, отметили журналисты.

Во время своей речи, которая длилась около 11 минут, Байден подвел итоги своего президентства, а также цели, которых он надеется достичь за оставшиеся месяцы пребывания у власти.

Еще он выразил слова поддержки Камале Харрис, которая намерена стать президентом США на предстоящих выборах.

Байден отметил, что был достойным второго срока, однако оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету новому поколению.

"Теперь выбор за вами, американским народом", - добавил он.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…