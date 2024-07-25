Байден выступил с обращением к американской нации

Сегодня президент США Джо Байден обратился к американской нации - выступление главы государства из Овального кабинета транслировали американские телеканалы, передает NUR.KZ

Кадр из видео: youtube.com/ABC News

В обращении, как пишет CNN , Байден объяснил свое решение отказаться от участия в президентской гонке 2024 года необходимостью спасти демократию.

"Я почитаю этот пост. Но еще больше я люблю свою страну", заявил политик в начале своей речи.

Отмечается, что выступления в Овальном кабинете исторически являются серьезными моментами, когда президенты обращаются к американскому народу в периоды национальных кризисов или делают важные политические заявления.

"Для меня было честью в жизни служить вашим президентом. Но в защиту демократии, которая поставлена на карту - и это важнее любого титула. Я черпаю силы и нахожу радость в работе на благо американского народа", - заявил он.

Его выступление стало первым обширным выступлением с момента его воскресного заявления о том, что он не будет баллотироваться. Также оно стало первым случаем, когда многие американцы увидели его после того, как на прошлой неделе он сдал положительный анализ на COVID-19, отметили журналисты.

Во время своей речи, которая длилась около 11 минут, Байден подвел итоги своего президентства, а также цели, которых он надеется достичь за оставшиеся месяцы пребывания у власти.

Еще он выразил слова поддержки Камале Харрис, которая намерена стать президентом США на предстоящих выборах.

Байден отметил, что был достойным второго срока, однако оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету новому поколению.