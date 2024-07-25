Зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

Служба изменения климата Copernicus зафиксировала самый жаркий день за все время наблюдений. Отметим: организация отслеживает глобальные погодные условия с 1940 года. Так, учеными был зафиксирован самый жаркий день за историю работы Copernicus, передает Tengri Travel со ссылкой ведомство .

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По данным метеорологов, средняя температура на Земле 21 июля достигла 17,09 градуса по Цельсию. Это немного выше предыдущего рекорда – 17,08 градуса, который был установлен в июле прошлого года. Директор Copernicus Карло Буонтемпо отметил, что волны тепла продолжают распространяться по всему миру. Более того, он заверил, что, вероятнее, на этой неделе будут поставлены новые рекорды температуры.

Причиной аномально высокой температуры в прошлом году стал Эль-Ниньо – колебания температур поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Что касается этого года, то оно связано с потеплением в Антарктиде. Однако, по словам ученных, такие крупные аномалии не являются чем-то необычным в антарктические зимние месяцы.