Ученые выяснили, когда у мужчин заканчивается "детство"

Американские ученые провели исследования и пришли к выводу, что мужчины достигают психологической зрелости только после 40 лет, рассказывает Tengri Life .

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Как пишет Тourprom, ученые определяли "зрелость" по критериям, включающим развитые социальные навыки, отсутствие вредных привычек и пошлых шуток, а также способность приготовить хотя бы элементарные блюда. По мнению специалистов, женщины становятся более зрелыми из-за необходимости заботы о детях. Мужчины же остаются "детьми" дольше, что подтверждается их увлечением компьютерными играми, новыми автомобилями и другими "игрушками".

Согласно исследованию, настоящий уровень зрелости мужчинами достигается примерно в 43 года, тогда как женщины взрослеют уже к 32 годам. Этот факт может быть одной из причин нестабильных семейных связей и высокого числа разводов, особенно в период возраста супругов с 30 до 40 лет.

Некоторые мужчины признают свою незрелость: около 20 процентов опрошенных откровенно называют себя "большими детьми". В то же время около 30 процентов женщин сообщили, что завершили отношения с инфантильными партнерами, а 80 процентов считают, что мужчины всегда остаются детьми.