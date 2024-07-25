Ответственность за убийство Фарион взяли неонацисты. Они пообещали и дальше наказывать всех, кто «продавал Украину»

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщил украинский телеканал «Прямой», передает Lenta.ru

Фото: Roman Baluk / Reuters

Неонацисты пошли на преступление, так как Фарион «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества». Они пообещали наказывать всех тех, кто «продавал страну после Майдана». Кроме того, было объявлено о наступлении белой революции.

Также было опубликовано видео, на котором якобы запечатлена стрельба в Фарион. Но так ли это, разобрать сложно.

Расстрел Фарион сочли профессионально исполненным

Экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион мог застрелить профессионал, который не в первый раз держал в руках оружие. Такую версию получили украинские СМИ от своих источников в правоохранительных органах. Согласно последним данным следствия, преступление было заказным, не исключается версия, что у стрелка могли быть сообщники. При этом выяснилось, что в момент покушения часть камер на месте происшествия не работала.

МВД Украины объявило в розыск подозреваемого и опубликовало на него ориентировку. Предполагаемому киллеру экс-депутата около 20 лет, рост — 170-180 сантиметров, также он худощавого телосложения. Мужчина выслеживал Ирину Фарион в течение нескольких недель, в момент покушения он был в перчатках, с оружием без глушителя.

Расстрелявший Фарион неизвестный мужчина в течение нескольких недель перед нападением следил за ее домом. «Он здесь две недели наблюдал и только смотрел сюда. Он здесь был каждый день с позапрошлой недели. Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке», — отметила свидетельница.

На похоронах Фарион прозвучали неонацистские лозунги

22 июля во Львове на похоронах Фарион русских призвали убираться из города. Пришедшие на прощание люди скандировали «Москали, вон из Львова! Язык имеет значение». Кроме того, на прощании с Фарион был замечен баннер, на котором ее поставили в один ряд с лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степаном Бандерой.

Позже стало известно, что Львовский городской совет проголосовал за переименование одной из улиц в честь Фарион. Окончательное решение о переименовании будет принято после консультаций с родственниками политика по выбору подходящей улицы.