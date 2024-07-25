В России заочно осудят бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского

Следственный комитет (СК) России передал в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС.

Врублевскому вменяют часть 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Его планируют осудить заочно.

Ранее суд в Москве заочно арестовал экс-посла на два месяца. Его также объявили в международный и федеральный розыск в рамках дела, которое завели после призывов дипломата уничтожать по всему миру как можно больше русских.