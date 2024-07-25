Банки стран Центральной Азии начали массово отказываться от приема платежей из России

Проблемы с платежами из России дошли до ближнего зарубежья — банки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана начали чаще отказываться в приеме средств от российских компаний. Это следует из обзора транспортных компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade, с которым ознакомился РБК, передает The Moscow Time, сообщает azh.kz

Фото: The Moscow Time

По их данным, доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%, а средний срок проведения операций увеличился на 15% — до двух недель.

Такая ситуация объясняется ужесточением комплаенса банков в этих странах — они запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений, в том числе данные о компаниях, их учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробности сделок, говорит финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский.

Он уточнил, что проблемы усилились во втором квартале 2024 года и возникают даже при платежах национальными валютами. «Из-за того что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа — без подробного пояснения причин», — пояснил Ромашевский.

В одном и том же банке оплата небольшой партии товаров на сумму $10 тыс. может пройти успешно, а операция на сумму $50 тыс. — оказаться аннулированной, подтверждает гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева.

«Больше всего проблем возникает при оплате товаров через банки Средней Азии в другие страны, в том числе Китай», — говорит основатель Digital ВЭД Анна Фомичева.

Формат трансграничных переводов меняется каждый день и компании сталкиваются со сложностями, в том числе ростом количества возвратов и отказов в переводах, отметили в платежном агрегаторе CDEK Pay. Трудности с переводами в банки Центральной Азии подтвердили в Торгово-промышленной палате и деловой организации «Опора России».

Банки объясняют это тем, что не хотят «попасть под раздачу» в связи с санкциями США, отметил председатель комитета «Опоры России» по международным связям Николай Дунаев.

Проблемы с международными платежами начались у России в конце 2023 года, когда президент США Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций за работу с подсанкционными российскими компаниями и помощь военно-промышленному комплексу России.

После этого от приема платежей из России стали отказываться банки Турции, ОАЭ и Китая. В июне США расширили этот механизм, включив в определение российской военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в том числе банки. Также были введены санкции против Мосбиржи. Из-за закрытия валютных торгов в России затруднился оборот национальных валют — турецкой лиры, казахстанского тенге, дирхама ОАЭ и китайского юаня.