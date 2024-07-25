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25.07.2024, 16:49

В Индии родился уникальный ребенок. У него было два лица, восемь конечностей и пять часов жизни

Новости Мира 0 0

В Индии родился уникальный ребенок с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами. Необычный малыш появился на свет в деревенской больнице южноазиатской страны и смог прожить всего пять часов, передает Lenta.ru

Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Матерью ребенка является 38-летняя Рама Деви. На этой неделе у женщины начались схватки, после чего ее срочно доставили в местное медицинское учреждение. Отмечается, что роды проходили легко и без осложнений.

Врачи были потрясены тем, что тело новорожденного ребенка срослось с недоразвитым детским организмом. Из груди младенца росли дополнительные пары конечностей, оставшиеся от его несформировавшегося близнеца

Издание Daily Mail, приводящее историю рождения уникального ребенка, подчеркивает, что данное заболевание настолько редкое, что в медицине нет для него обозначения.

Фото: PHC Rewan

Рождение необычного ребенка вызвало переполох в больнице

Новорожденный не мог самостоятельно питаться грудным молоком или детской смесью. Через пять часов после появления на свет его сердце остановилось. Точные причины, которые привели к летальному исходу младенца, пока неизвестны.

Как передает издание, необычный вид ребенка настолько шокировал сотрудников местной больницы, что после появления младенца на свет медики со страхов вынесли его из палаты, вызвав переполох в больнице.

Аномалия также стала неожиданностью для родителей новорожденного — Рамы Деви и ее супруга Рафала. Беременность и роды женщины проходили в сельской местности, где нет доступа к современной медицине. Будучи в положении, индианка не проходила пренатальную диагностику и об особенностях развития плода не догадывалась.

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