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25.07.2024, 18:14

Камала Харрис оригинально объявила об участии в выборах президента США

Новости Мира 0 2

Вице-президент США Камала Харрис официально подтвердила свое участие в президентских выборах, передает Tengrinews.kz.

Фото: Depositphotos.com / jhansen2
Фото: Depositphotos.com / jhansen2

Харрис опубликовала пост в соцсети X (бывший Twitter), где написала, что будет бороться за пост президента США.

"Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написала политик.

В посте Харрис также опубликовала яркий ролик под песню Beyonce "Freedom", в котором выступила с мотивационной речью.

"Эти выборы ставят каждого из нас перед вопросом: в какой стране мы хотим жить? Есть люди, которые думают, что мы должны быть страной хаоса, страха, ненависти. Но мы выбираем другой путь", - говорит Харрис на фоне архивных кадров.

Она добавила, что американцы, которые ее поддерживают, выбирают свободу.

"Свободу быть защищенными от оружейного насилия. Свободу принимать решения относительно своего тела. Мы выбираем будущее, где ни один ребенок не живет в бедности, где каждый может себе позволить медицинское обслуживание, где никто не стоит выше закона. Мы верим в "обещания Америки" и готовы бороться за них. Потому что, когда мы боремся, мы побеждаем. Присоединяйтесь к нам", - сказала Камала Харрис.

В ролике использовали кадры с выступлениями вице-президента во время прошлой предвыборной кампании. На них также изображены сторонники Харрис и Дональд Трамп.

Ранее президент США Джо Байден обратился к нации и объяснил свой отказ участвовать в предвыборной гонке. По словам политика, он отказался от президентской гонки ради спасения демократии и передачи эстафеты новому, молодому поколению. Байден также поддержал кандидатуру Камалы Харрис.

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